Ющенко говорит ВР АРК, что в Украине нет ни одного миллиметра НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает решение Верховной Рады АРК об объявлении Крыма территорией без НАТО очередной политической спекуляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал Президент сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Решение Верховной Рады Крыма – это политическое решение, которое не вносит изменений в те отношения, которые имеет Украина с НАТО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что в Украине «нет ни одного миллиметра, который принадлежал бы НАТО». «Но у нас есть план сотрудничества, который сформирован на основе Плана действий, предусматривающего проведение оперативно-тактических учений. Такие учения проводятся в Украине с 1997 года», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что решение о проведении совместных учений Украины и НАТО является компетенцией Президента, правительства и Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, Верховная Рада АРК объявила Крым территорией без НАТО. За такое решение проголосовал 61 из 78 крымских депутатов.