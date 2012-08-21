ЦИК настаивает на законности своих действий при регистрации Сацюка кандидатом

Он обжалует постановление и частное определение Киевского апелляционного административного суда от 19 августа об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка и противоправности его действий и действий его коллеги Валерия Шелудько при подготовке этого вопроса к рассмотрению.

Об этом А.Магера сообщил корреспонденту УНИАН.

"Да, сегодня вечером в Высший административный суд Украины были поданы три отдельные жалобы - жалоба ЦИК за подписью председателя Владимира Шаповала, моя и моего коллеги Валерия Шелудько. Это три отдельные, самостоятельные жалобы", - сказал Магера.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что требует от суда признать законными его действия, действия В.Шелудько и ЦИК при принятии решения о регистрации В.Сацюка кандидатом в депутаты. "Я прошу суд отменить постановление и частное определение суда, учесть пропущенные сроки подачи иска (иска А.Федорченко, по результатам рассмотрения которого было принято это решение - УНИАН) и оставить его без рассмотрения", - уточнил он.

При этом А.Магера отметил, что обжалует решение суда только в части его действий, действий В.Шелудько и ЦИК. "Мне неизвестно, оспаривалось ли это решение третьей стороной (В.Сацюка или его представителем - УНИАН)", - отметил заместитель председателя ЦИК.

"Я обращаю внимание суда на то, что на момент принятия решения (о регистрации В.Сацюка - УНИАН) я, мой коллега и ЦИК действовали в пределах, предусмотренных законодательством", - сообщил он.

Время А.Магера не смог сообщить дату рассмотрения этих жалоб в Высшем административном суде Украины. "О дате еще неизвестно. Но согласно законодательству, Высший административный суд обязан рассмотреть апелляцию в течение двух дней с момента получения апелляции, то есть не позднее, чем 23 августа", - отметил заместитель председателя ЦИК.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа Киевский апелляционный административный суд отменил решение ЦИК о регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты на одномандатном округе № 62 в Житомирской области.

Кроме того, суд признал противоправными действия двух членов Центральной избирательной комиссии от оппозиции - Андрея Магеры и Валерия Шелудько - при подготовке к рассмотрению на заседании ЦИК 3 августа 2012 вопрос о регистрации В.Сацюка кандидатом.

Отдельным постановлением суд решил "довести до сведения Президента Украины и председателя ЦИК для принятия соответствующих мер" информацию о нарушениях, допущенных членами ЦИК В.Шелудько и А.Магерой.

Накануне, 20 августа, член ЦИК Михаил Охендовский заявил о намерении комиссии обжаловать это решение суда в апелляционном порядке. По его словам, все члены ЦИК пришли к выводу, что в действиях А.Магеры и В.Шелудько нет нарушений, на которые указал суд в своем постановлении. "Таким образом, у нас есть все основания, так же как и у наших коллег, обратиться с соответствующими апелляционными жалобами", - отметил он. При этом М.Охендовский подчеркнул, что ЦИК в своей жалобе не защищает право В.Сацюка на регистрацию кандидатом.