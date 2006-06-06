В ближайшие дни в Украине дождь и грозы

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только днем в западных, северных областях и в Крыму местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 19-24°; в восточных областях и южной части ночью 11-16°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 8-9 июня в восточных областях, Приазовье и в Крыму облачно с прояснениями. Временами дожди, 8 июня местами сильные дожди, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 8 июня 16-21°, 9 июня 19-24°. На остальной территории переменная облачность. 8 июня местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, 9 июня без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°, днем 18-23°, на юге до 25°; в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 15-20° (в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°). Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

10-11 июня - ночью преимущественно без осадков, только 10 июня в западных и восточных областях временами дождь, в Приазовье и Крыму местами небольшой дождь; днем в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью существенно не изменится (только 11 июня в южной части и восточных областях снизится на 2-4°); днем постепенно повысится на 2-4° (начиная с юга и востока страны).

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 20-22°; по области ночью 6-11°, днем 19-24°.

8-9 июня - переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 8 июня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

10-11 июня - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура существенно не изменится, только днем 11 июня немного повысится.