Небоженко: Ющенко показывает, кто в доме хозяин

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что неправильно рассматривать заявление Президента как требование объединиться трем политическим силам (речь идет о Партии регионов, Блоке Юлии Тимошенко и блоке «Наша Украина – Народная Самооборона» - УНИАН).

Об этом он сообщил в интервью корреспонденту УНИАН.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, за эти три силы голосовали совершенно разные люди и такое объединение было бы «предательством» с их стороны по отношению к избирателям.

По мнению политолога, Президент демонстрирует европейские стандарты, призывая всех победителей выборов к демократическому диалогу.

Кроме того В.НЕБОЖЕНКО считает, что своим заявлением Президент показывает, «кто в доме хозяин», напоминает о своем политическом весе, показывая, что без учета его позиции никакой коалиции создано не будет. По мнению политолога, БЮТ требует сначала договориться о передаче ему премьерской должности, а уже затем вести переговоры о создании коалиции, в то же время Президент не согласен с такой позицией.

«Он требует демократических консультаций, целью которых является сглаживание возможных конфликтов», – сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня в своем заявлении относительно формирования коалиции В.ЮЩЕНКО сказал, что ждет от Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина мудрых шагов, направленных на консолидацию страны, а также призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.