Шуфрич объявил НАТО территорией без Крыма

Верховная Рада АРК объявила Крым территорией без НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление принято сегодня на заседании крымского парламента, посвященном ситуации, сложившейся в автономии в связи с подготовкой к проведению учений «Си Бриз-2006».

Поправка в проект заявления об объявлении Крыма территорией без НАТО внесена по предложению депутата Нестора ШУФРИЧА. За ее внесение проголосовали 75 из 77 крымских депутатов, принявших участие в голосовании. В целом за текст заявления проголосовали 61 из 78 крымских депутатов.

Кроме того, в заявлении указывается, что действия Министерства обороны Украины в связи с проведением международных учений "Си Бриз-2006" без разрешения Верховной Рады Украины несут угрозу основам конституционного строя Украины и принципам ее внеблокового статуса.

ВР АРК потребовала прекратить до принятия решения Верховной Рады Украины незаконный допуск на территорию Крыма войск США, представителей НАТО и ввоз инженерно-технического и военного имущества, а также отменить проведение учений "Си Бриз-2006".

Кроме того, крымские депутаты предложили создать временную комиссию Верховной Рады Украины по расследованию причин произошедшего в Крыму и привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

Парламент Крыма обратился к Верховной Раде Украины с настоятельной просьбой в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о запрете допуска подразделений вооруженных сил иных государств для проведения военных учений "Си Бриз-2006" на территории Украины.