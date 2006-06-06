Госдума готовит новое обращение к Украине по Крыму

Государственная дума Российской Федерации 7 июня рассмотрит и примет обращение к Верховной Раде Украины по ситуации в Крыму.

Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками готовит соответствующий проект, который до вынесения на палату будет рассматриваться на заседании комитета, сообщил сегодня журналистам спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ.

Как передает ИА REGNUM, в комитете сообщили, что в настоящее время подготовлено несколько проектов.

Российское агентство отмечает, что хотя в обращении не будет упоминаться решение властей Украины запретить въезд на территорию страны для депутата Госдумы РФ Константина ЗАТУЛИНА, очевидно, что данный шаг украинской власти стал решающим для постановки российским парламентом вопроса о ситуации в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т. г. Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд в Украину депутату Госдумы России К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против приезда судна НАТО в Феодосию накануне плановых учений.

Сам К.ЗАТУЛИН в интервью УНИАН подтвердил, что побывал в Крыму 1 июня и принял участие в митинге протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии.

По словам российского депутата, «мотивы моего визита понятны: мы обеспокоены происходящим, хотим встретиться, хотим услышать из первых уст, в чем претензии тех, кто там пикетирует. На митинге, который шел к тому моменту, как мы появились в Феодосии, говорилось о любви к России», рассказал К.ЗАТУЛИН.

Относительно акций протеста в Крыму против пребывания военнослужащих США на территории Крыма российский депутат пояснил свою позицию: «Мы несколько раз подчеркивали и на встречах, и в кабинетах, что инцидент с американскими военнослужащими - это внутреннее дело Украины, но оно, безусловно, нас затрагивает». «Затрагивает, потому что крымчане апеллируют к нам довольно часто, потому что Россия и Украина состоят в договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», - добавил К.ЗАТУЛИН.

«Наша обязанность как партнеров заявлять о проблемах, которые в наших странах возникают. Я, например, собираюсь в ближайшую среду принять соответствующее обращение к парламентариям Украины, заостряя внимание на опасности возможной дестабилизации в Крыму», - проинформировал российский депутат.

5 июня т. г. в Москве в аэропорту «Шереметьево-1» российские пограничники не пропустили внештатного советника министра иностранных дел Украины, активиста гражданской партии «Пора» Сергея ЕВТУШЕНКО на территорию России, после чего он был вынужден отбыть в Украину.