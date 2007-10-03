Европа отказалась помогать Украине в уплате газовых долгов

Еврокомиссия не видит оснований для сомнений в надежности “Газпрома” как поставщика газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ, комментируя обнародованное “Газпромом” заявление относительно возможности уменьшения снабжения газа в Европу из-за долгов Украины.

“Если вспомнить ситуацию 2005 года, то следует отметить, что сегодня “Газпром” заблаговременно проинформировал о своих намерениях. Конечно, ситуация 2005 года была плохой для репутации “Газпрома”, однако есть 30-летняя история стабильного снабжения газа. Поэтому, я думаю, “Газпром” остается стабильным и надежным поставщиком”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что на сегодня существует коммерческий конфликт между двумя сторонами – украинской и российской, за которым Еврокомиссия внимательно следит. При этом, добавил он, Еврокомиссия не имеет никаких комментариев относительно совпадения во времени парламентских выборов в Украине и предупреждением “Газпрома” о возможном сокращении снабжений.

Отвечая на вопрос относительно солидарности с Украиной в вопросе энергетической политики и возможности помочь Украине оплатить долги перед Россией, Ф.ТАРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ отметил, что, на сегодня ЕС проводит с Украиной энергетический диалог и подписал Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, выполняет ряд совместных проектов, таких, как например, строительство метрологического центра в Боярке, однако, скорее всего, не сможет помочь Украине решить вопрос долга.

“Я имею сомнения, я, конечно, должен все проверить, но я сомневаюсь в том, что в этом механизме сотрудничества существует какой-то выход, который дал бы возможность Европе оплатить долги Украины”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам сообщения о существующих проблемах с поставок газа к Украине. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет свыше 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В тот же день Европейская комиссия призвала «Газпром» и украинскую власть как можно скорее урегулировать проблему долга украинской стороны, а сегодня решила созвать в середине октября заседание координационной группы по вопросам снабжения газа с привлечением представителей России и Украины.

Сегодня, 3 октября, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО провести предварительные переговоры в Москве в связи с заявлением РАО «Газпром».

Сегодня первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что сумма долга, названная “Газпромом”, – преувеличена.