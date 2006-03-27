БЮТ: в Донецкой области началась массовая фальсификация

Заместитель начальника центрального избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко Олег НАДОША заявляет, что в Донецкой области начали массово фальсифицировать результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в пресс-центре штаба БЮТ.

«Мы считаем, начались массовые фальсификации», - сказал О.НАТОША.

Он отметил, что на некоторых участках комиссии задерживают передачу протоколов. По его словам, представители юридической службы БЮТ сейчас расследуют ситуацию на избирательных участках Донецка.

О.НАТОША объяснил, что сейчас БЮТ не может предоставить окончательную информацию параллельного подсчета голосов в связи с ситуацией, сложившейся в Донецкой области.

Вместе с тем, он сообщил, что по результатам обработки данных из 87,8% участков, БЮТ набирает 23,47% голосов избирателей, Партия регионов – 29,1%, блок «Наша Украина» - 14,7%.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.00 штаб БЮТ обещал предоставить окончательные результаты параллельного подсчета голосов.