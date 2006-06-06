Киевский и Луганский губернаторы будут назначены через неделю

Председатели Луганской и Киевской областных государственных администраций будут назначены на протяжении 7-10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Календарно они будут назначены на протяжении 7-10 дней», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно сроков назначения этих губернаторов.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Геннадий МОСКАЛЬ был освобожден от должности председателя Луганской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу. 17 мая Президент назначил Г.МОСКАЛЯ Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.

24 мая Президент освободил Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Перед этим Кабинет Министров сделал представление Президенту о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности, мотивируя это ухудшением “отдельных показателей социально-экономического развития области”. Киево-Святошинский райсуд рассматривает иск Е.ЖОВТЯКА, который требует признать незаконным указ главы государства о его освобождении.