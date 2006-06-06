Ющенко проигнорировал заседание суда по иску Жовтяка против Президента

Киево-Святошинский районный суд Киевской области решил отложить слушание иска Евгения ЖОВТЯКА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в связи с неявкой представителя ответчика.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Николай КОЦЮРБА назначил новое заседание на 16 июня 2006 года.

Суд также отклонил просьбу представителя истца о рассмотрении ходатайства относительно обеспечения административного иска – об остановке действия указа Президента Украины об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Представитель истца адвокат Сергей БОЙКО в интервью УНИАН заявил, что суд имел основания и обязан был рассмотреть ходатайство об обеспечении административного иска. «Затягивание процесса может привести к тому, что решение суда о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности, даже если оно будет принято, никогда не будет выполнено. Пока еще должность председателя Киевской облгосадминистрации вакантна, но не исключено, что она будет занята», - сказал С.БОЙКО.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая 2006 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Причины освобождения в указе названі не были.

Перед этим Кабинет Министров Украины сделал представление Президенту о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности, мотивируя это ухудшением “отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК с этим категорически не согласился, настаивая на том, что ухудшения показателей не было, более того область вышла на первое место среди областей Украины по совокупности показателей за первый квартал нынешнего года. По его убеждению, оснований для освобождения нет.

Кроме того, в день появления указа он находился на больничном после хирургической операции.

Е.ЖОВТЯК подал административный иск “О признании Указа Президента от 24.05.2006 года противоправным, его отмене и восстановлении на работе” в Киево-Святошинский райсуд, и тот остановил действие указа до рассмотрения дела по существу.

Однако, на следующий день этот же суд отменил решение об остановке президентского указа по заявлению Министерства юстиции.

2 июня руководитель Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК встретился с Е.ЖОВТЯКОМ. Во время разговора стороны договорились об организации встречи В.ЮЩЕНКО с Е.ЖОВТЯКОМ, в ходе которой последний изложит свои взгляды относительно своего освобождения от должности председателя Киевской областной государственной администрации