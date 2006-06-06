Сегодня в Донецке впервые отмечается «День русского языка».

В этот день народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК и городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, а также члены областного отделения Партии регионов возложили цветы к памятнику великому русскому поэту А.С. Пушкину, сообщает «Остров».

«По инициативе Донецкого областного отделения Партии регионов было принято решение о проведении Дня русского языка в Донецкой области», - такими словами начался праздник.

«Сегодня вся мировая культурная общественность празднует великую для всех дату - день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Я благодарен Донецкому областному совету за то, что, начиная с сегодняшнего дня, мы ежегодно будем праздновать День русского языка в Донецкой области», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он поблагодарил донецкую молодежь и школьников, которые ранним утром пришли поклониться великому поэту.

Б.КОЛЕСНИКОВ вручил библиотекам Донецкой области подарок от Партии регионов - сертификат на 10 тыс. книг для библиотек области.

Завершилось мероприятие передачей библиотекам области книг на русском языке. Их доставили в багажниках нескольких легковых автомобилей с символикой Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 5 июня депутаты Донецкого облсовета приняли решение о проведении 6 июня в регионе "Дня русского языка".

Это решение поддержали 95 депутатов, против проголосовали 6 депутатов.