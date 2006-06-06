Ющенко снова предлагает уволить Чижа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает работу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины неудовлетворительно, и считает, что новая Верховная Рада должна заслушать председателя этого комитета Ивана ЧИЖА, дать оценку его работе и уволить руководство комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, о такой инициативе Президента сообщает пресс-служба главы государства в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции В.ЮЩЕНКО сегодня в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 3 марта 2005 года обратился к парламенту с представлением об освобождении И.ЧИЖА от должности председателя Госкомтелерадиовещания. 4 марта Верховная Рада отказалась дать согласие на его освобождение. “За” проголосовали лишь 162 депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Осенью прошлого года ряд медиа-экспертов, журналистов и общественных организаций требовали от Президента освобождения И.ЧИЖА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания.

И.ЧИЖ занимал эту должность с 12 февраля 2003 года.