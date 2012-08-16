Янукович дал Шустеру «заслуженного журналиста»

Президент Украины Виктор Янукович присвоил генеральному директору общества «Савик Шустер Студия» Савику Шустеру звание «Заслуженный журналист Украины».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Кроме того, звание «Заслуженный журналист Украины» получил заведующий отделом творческого объединения спортивных программ Национальной телекомпании Украины Андрей Столярчук. Они удостоены звания за высокое профессиональное мастерство в освещении спортивных соревнований ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне, говорится в указе.

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