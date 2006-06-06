Россия и Украина не договорились о статусе Азовского моря

Экспертам России и Украины не удалось договориться по вопросам разграничения Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Валерий Кеняйкин по итогам 25-ого раунда переговоров делегаций двух стран по этой теме.

"Методы разграничения пространств оказались не совпадающими", - сказал он, комментируя проект договора между Россией и Украиной о российско-украинской госгранице в Азовском море.

По словам дипломата, Россия привержена Керченскому договору от 2003 года, подписанному президентами двух стран.

"Все договоренности по этому вопросу должны идти в развитие этого договора, а не заключаться в пересмотре этого документа", - отметил он.

Кеняйкин пояснил, что украинская сторона предложила изменить статус Азовского моря - с внутренних на международные воды.

"По нашему мнению, пока предварительному, так как предложение поступило в устной форме, изменение статуса Азовского моря является вопросом не техническим, а политическим. Этот вопрос может осложнить переговорный процесс и завести переговоры в тупик", - отметил посол.

"Говоря о проекте договора между Россией и Украиной о российско-украинской границе в Керченском проливе, Кеняйкин отметил, что стороны "констатировали расхождение позиций в практическом применении норм и правил международного права".

По словам Кеняйкина, в ходе переговоров сторонам удалось продвинуться в вопросе разграничения в Черном море. Дипломат отметил, что российская сторона передала на рассмотрение Украине проект договора.

На встрече также удалось согласовать отраслевые соглашения о рыболовстве, экологии и транспорте в Азовском море и Керченском проливе, сообщил посол.

"Наибольший прогресс достигнут по соглашению об экологии. Надеюсь, что на следующем заседании мы сможем продвинуться в этом вопросе", - отметил он.

"Несмотря на то, что переговоры идут тяжело, есть политическая воля и желание сторон достичь прогресса", - подчеркнул дипломат.

РИА "Новости"