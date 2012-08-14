Пшонка подписал рапорт об отставке прокурора Одесской области
21:39, 14 августа 2012Политика
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Генеральный прокурор Виктор Пшонка подписал рапорт об отставке прокурора Одесской области Степана Молицкого в связи с выходом на пенсию.
Пшонка отпустил Молицкого на пенсию
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, 53-летний С.Молицкий возглавлял прокуратуру Одесской области с декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора АР Крым.
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