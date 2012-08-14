Пшонка подписал рапорт об отставке прокурора Одесской области

21:39, 14 августа 2012
Политика
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Генеральный прокурор Виктор Пшонка подписал рапорт об отставке прокурора Одесской области Степана Молицкого в связи с выходом на пенсию.

Пшонка отпустил Молицкого на пенсию

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 53-летний С.Молицкий возглавлял прокуратуру Одесской области с декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора АР Крым.

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