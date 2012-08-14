Пшонка подписал рапорт об отставке прокурора Одесской области

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 53-летний С.Молицкий возглавлял прокуратуру Одесской области с декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора АР Крым.