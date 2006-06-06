Сирия хочет украинские яйца по сходной цене?

Cирия просит у Украины преференций на экспорт продукции агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на открытии четвертого заседания совместной украинско-сирийской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества сопредседатель сирийской части комиссии, министр финансов Сирии Мохаммед АЛЬ-ХУСЕЙН.

«Мы хотели бы получить преференции на экспорт продукции агропромышленного комплекса», - сказал он. Министр финансов Сирии отметил, что в прошлом году во время пребывания в Украине на встрече с тогдашним премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО он уже поднимал этот вопрос и получил обещание в предоставлении льгот, однако до сих пор эти льготы так и не предоставлены. При этом министр финансов Сирии подчеркнул, что этот вопрос является особенно важным для Сирии с учетом ее негативного сальдо торговли с Украиной.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, объем двусторонней торговли товарами и услугами за 2005 год составил 727,5 млн. долларов США с положительным сальдо для украинской стороны в 670 млн. долларов