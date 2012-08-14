Защита Иващенко будет подавать кассационную жалобу
Защита Иващенко частично удовлетворена решением Апелляционного суда, но будет подавать кассационную жалобу.
Защита бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко частично удовлетворена сегодняшним решением Апелляционного суда Киева, которым подзащитному был изменен приговор с реального отбывания наказания на условный срок, но будет подавать кассационную жалобу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после завершения судебного заседания заявил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.
«Сегодня мы одержали частичную победу, поскольку сегодня В.Иващенко окажется на свободе. Во-первых, он восстановит свое здоровье, которое было подорвано во время пребывания в неволе, а затем мы будем подавать кассационную жалобу, поскольку В.Иващенко невиновен. Он к незаконной продаже имущества Феодосийского судомеханического завода не имеет никакого отношения», - сказал Б.Нечипоренко.
Он заметил, что в своем заявлении, переданном в Апелляционный суд, В.Иващенко признавал, что, возможно, он ошибся только в том, что, подписывая проект плана санации ФСМЗ, не поставил на первой странице предписание: «Выполнять с учетом рекомендации, изложенной на 57 странице».
Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».
В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.
12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.
Сегодня, 14 августа, коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.
«Апелляцию осужденного Иващенко и его защитников удовлетворить частично. Освободить Иващенко от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год», - сказано в постановлении суда.
При этом суд обязал В.Иващенко не выезжать за пределы Украины без извещения работников уголовно-исполнительной инспекции, а также периодически появляться в нее для регистрации.