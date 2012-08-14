Защита Иващенко будет подавать кассационную жалобу

Защита бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко частично удовлетворена сегодняшним решением Апелляционного суда Киева, которым подзащитному был изменен приговор с реального отбывания наказания на условный срок, но будет подавать кассационную жалобу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после завершения судебного заседания заявил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

«Сегодня мы одержали частичную победу, поскольку сегодня В.Иващенко окажется на свободе. Во-первых, он восстановит свое здоровье, которое было подорвано во время пребывания в неволе, а затем мы будем подавать кассационную жалобу, поскольку В.Иващенко невиновен. Он к незаконной продаже имущества Феодосийского судомеханического завода не имеет никакого отношения», - сказал Б.Нечипоренко.

Он заметил, что в своем заявлении, переданном в Апелляционный суд, В.Иващенко признавал, что, возможно, он ошибся только в том, что, подписывая проект плана санации ФСМЗ, не поставил на первой странице предписание: «Выполнять с учетом рекомендации, изложенной на 57 странице».

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.

Сегодня, 14 августа, коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.

«Апелляцию осужденного Иващенко и его защитников удовлетворить частично. Освободить Иващенко от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год», - сказано в постановлении суда.

При этом суд обязал В.Иващенко не выезжать за пределы Украины без извещения работников уголовно-исполнительной инспекции, а также периодически появляться в нее для регистрации.