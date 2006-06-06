Священники советуют не бояться сегодняшней даты

Три шестерки, как известно, считают символом дьявола. Поэтому сегодняшнего дня многие боятся и ждут от него неприятностей. Однако оптимистов и скептиков относительно мистической даты также достаточно.

Сегодняшнюю дату - 06.06.06 - многие считают мистической и боятся ее. Ведь три шестерки называют "числом зверя" и связывают с Антихристом и концом света, о котором говорится в Книге Откровений. Особо впечатлительные люди ожидают от сегодняшнего дня, если не всемирной катастрофы, то по крайней мере катаклизмов. Страх усиливает еще и так называемая секунда зверя, которая пробьет в 6 часов, 6 минут и 6 секунд. То есть в этот момент на мир обрушится сразу два раза по три шестерки. Однако священники говорят, что беспокоиться незачем.

Преподобный Майкл Ллойд, священник церкви святого Андрея: "6 июня не имеет никакого особого значения. В частности, следует вспомнить, что дата - 06.06.2006, а не 666. И это не имеет ничего общего с Книгой Откровений уже хотя бы потому, что в Книге Откровений речь идет о лице из первого века, а не 21-го".

Да и ученые не прогнозируют никаких бедствий, относительно Антихриста - неизвестно. Однако в прошлый раз, в 1006 году, Бог миловал. Единственный Антихрист, пришествия которого ждут точно - это герой фильма. Современные кинематографисты сделали ремейк ленты 70-х "Омен". Там речь идет о том, как семья политика вырастила дьявола. Премьеру новой версии назначили на cегодня - день, в дате которого соединились три шестерки.

Джон Мур, кинорежиссер: "Эти цифры - феномен, и на них в основном завязана фабула фильма. Было бы неразумно игнорировать такую возможность рассказать людям о числах, поэтому мы выбрали эту дату".

Эта дата станет днем рождения для многих детей, которые появятся на свет cегодня. И священники, и атеисты, и ученые говорят, что их родителям не следует думать, что это повлияет на судьбу малышей сильнее, чем любая другая "обычная" дата. А есть и те, кто воспринимает ее с юмором. В некоторых мэриях и церквях Европы выстроились очереди - так много людей хотят сделать этот день датой своей свадьбы.

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