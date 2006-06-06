Рейтинг самых ”излучающих” телефонов

Корреспонденты американского сайта Cnet составили список сотовых телефонов с наибольшим уровнем излучения. Этот рейтинг был составлен на основе данных американской федеральной комиссии по телекоммуникациям (FCC).

Мобильниками с самым высоким уровнем электромагнитного излучения были признаны телефоны производства Motorola. Стоит отметить, что ни один из таких телефонов не является опасным для здоровья, так как показатель излучения упомянутых в рейтинге моделей не превышает установленных FCC норм.

Оценка уровня электромагнитного излучения, проводилась по измерению величины SAR (Specific absorption rate), которая определяет уровень излучения, приходящийся на килограмм веса пользователя. Максимально допустимым пределом является величина в 1,6 ватта на килограмм (США) и 2 ватта на килограмм (Европа).

Места в десятке телефонов с самым высоким уровнем излучения распределились следующим образом: первое место занял телефон Motorola Slvr L6 (1.58 ватта на килограмм), за ним следуют Motorola V120 и Motorola V265 (у обеих моделей SAR составляет 1,55). Затем, в порядке убывания, следуют мобильники Motorola V70 (1.54), Motorola C290 (1.53), Motorola P8767 (1.53), Motorola ST7868 (1.53), Motorola ST7868W (1.53). Рейтинг замыкают Motorola A845, Palm Treo 650 GSM и Panasonic Allure - у этих сотовых SAR составляет 1,51.

При этом, две модели телефонов от Motorola вошли в десятку мобильников с самым низким уровнем излучения (Motorola MPx200 и Motorola Timeport L7089 заняли второе и третье места с уровнем SAR в 0,2 и 0,22 соответственно). Самым безопасным был признан телефон Audiovox PPC66001 (SAR 0,12).

Lenta.ru