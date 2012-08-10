СМИ: СБУ начала допрос бютовца по делу «террористов»

Об этом в комментарии Укринформа сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко.

"Он явился на допрос, но допрос был по его инициативе приостановлен ​​в связи с тем, что он спешил в аэропорт на самолет. Допрос будет продолжен на следующей неделе", - сказал Деревянко.

Начальник Главного следственного управления СБУ отметил, что нардеп успел ответить на некоторые вопросы. Соколов заверил следователя, что явится для продолжения допроса. "Дата будет согласована в понедельник и будет зависеть от его графика", - добавил Деревянко.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 августа СБУ направила народному депутату от фракции "БЮТ-Батькивщина" Михаилу Соколову повестку с вызовом на допрос по делу "днепропетровских террористов".