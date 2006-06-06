Ехануров завидует журналистам,так как у них - самый дорогой товар

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ поздравил с профессиональным праздником всех причастных к чрезвычайно почетному и ответственному делу – журналистике.

Как говорится в поздравлении, текст которого передан УНИАН, “в современном мире информация является самым дорогим товаром и мощным оружием, причем не только в материальном смысле. Она способна поднять страну, вдохновить народ, подарить надежду и уверенность в собственных силах”.

Именно поэтому, отметил премьер, обращаясь к журналистам, “Вы находитесь на переднем крае борьбы за человеческие умы и сердца и от Вашего таланта, профессионализма и гражданского мужества во многом зависит самочувствие общества”.

По убеждению Ю.ЕХАНУРОВА, “по степени влияния на процессы формирования и реализации государственной политики журналистику вряд ли можно сравнить с любым другим видом деятельности. Широкое просветительство, воспитание в людях лучших моральных качеств, привлечение каждого гражданина к процессам построения молодого государства, формирование демократического общества по высоким мировым стандартам – вот что составляет содержательную часть вашей работы. Служение ей всегда требует гражданской позиции и ответственности, а иногда и мужества”.

“Журналистика обеспечивает действенный контроль общественности над властью, обратную связь между ними. Она является тем мостиком, который соединяет властные структуры с национальным интеллектом, реальной экономикой, жизненной мудростью простых людей”, подчеркнул премьер.

Ю.ЕХАНУРОВ заверяет представителей СМИ, что правительство всегда готово к работе в режиме прозрачности, открытости, взаимопонимания и доверия