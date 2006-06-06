Молния убила 10-летнего мальчика
09:50, 06 июня 2006Политика
393
Трагедия произошла на Буковине
В селе Рокитное Новоселицкого района Черновицкой области вчера молнией был смертельно поражен 10-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в области, в тот же день несчастный случай произошел с 57-летним жителем села Шибутенцы Сокирянского района. Мужчина погиб в поле от поражения электрическим током вследствие обрыва линии электропередачи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter