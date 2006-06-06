Молния убила 10-летнего мальчика

09:50, 06 июня 2006
Политика
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Трагедия произошла на Буковине

В селе Рокитное Новоселицкого района Черновицкой области вчера молнией был смертельно поражен 10-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в области, в тот же день несчастный случай произошел с 57-летним жителем села Шибутенцы Сокирянского района. Мужчина погиб в поле от поражения электрическим током вследствие обрыва линии электропередачи.

 

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