Молния убила 10-летнего мальчика

В селе Рокитное Новоселицкого района Черновицкой области вчера молнией был смертельно поражен 10-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в области, в тот же день несчастный случай произошел с 57-летним жителем села Шибутенцы Сокирянского района. Мужчина погиб в поле от поражения электрическим током вследствие обрыва линии электропередачи.