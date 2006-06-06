Черновецкий хочет, чтоб журналисты были настойчивыми

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поздравил журналистов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

В поздравлении, текст которого передан УНИАН, отмечается, что столичная власть и вся киевская община высоко ценят нелегкий, ответственный и такой важный для общества и государства труд журналистов.

“Вы не только информируете о событиях, происходящих в городе, стране и мире, Вы формируете мировоззрение человека и влияете на развитие общественных процессов, и таким образом не только отражаете, но и творите современную историю”, - говорится в поздравлении.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил благодарность представителям средств массовой информации, правдиво рассказывающих о киевских буднях и праздниках, “которые своими материалами помогают власти принимать верные, взвешенные решения, вести открытый равноправный диалог с жителями Киева”.

По случаю праздника мэр столицы пожелал всем журналистам больших успехов на ниве развития информационного пространства и насыщения общества идеалами добра, справедливости и доверия. “Будьте настойчивыми на пути творческого роста, на страже демократии, высокой духовности и морали! Пусть Ваш труд несет радость и надежду людям, пусть способствует нашему единству!”, - отмечается в поздравлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.