СМИ: На митинги в поддержку языкового закона согнали бюджетников

Об этом сообщил Радио Свобода руководитель общественного движения «Спільна справа» в Днепропетровской области, организации, следящей за выборами, Виктор Романенко.

По его информации, на митинг в «добровольно-принудительном порядке» были свезены работники бюджетных учреждений, в частности, педагоги и медики из разных городов области - Днепродзержинска, Павлограда и т.п. Не на камеру участники акции говорили, что некоторые ради участия в акции вызвали из отпуска.

Активисты движения «Общее дело» зафиксировали 6-7 автобусов, централизованно подвозивших людей на площадь. Всего, по данным «Общего дела», присутствовали полтысячи участников.

В пресс-службе областной организации Партии регионов сообщили, что в акции в поддержку закона «Об основах государственной языковой политики в Украине» в Днепропетровске приняли участие около 5 тысяч человек, как партийцев, так и сторонников партии, и отвергли обвинения в принудительном свозе бюджетников.

Зато источник в Донецкой областной государственной администрации сообщил Радио Свобода, что работников госучреждения также вынудили пойти на митинг в поддержку закона «Об основах государственной языковой политики», состоявшийся сегодня вечером в Донецке возле облгосадминистрации.

Пресс-секретарь донецкого Комитета избирателей Украины Екатерина Жемчужникова, которая также побывала на митинге, обратила внимание: «Очень много людей привезли из области. В первых рядах можно было узнать председателей местных и поселковых советов. А в отношении работников облгосадминистрации, то они там были, ведь после окончания митинга довольно много людей вернулись в само здание».