Корреспондента «Киевских ведомостей» чуть не сожгли в квартире

В Херсоне ночью неизвестные подожгли квартиру собственного корреспондента газеты «Киевские ведомости» Сергея ЯНОВСКОГО, сообщает “5 канал”.

С верхнего этажа злоумышленники залили бензин в окно квартиры, подожгли, а входные двери заблокировали стержнем.

От полного уничтожения квартиру спас случай. Жена журналиста Юлия ЯНОВСКАЯ, которая укладывала ребенка спать, услышала якобы шум воды и сильный взрыв. Как она говорит - думала, что начался дождь и зашла в кухню. А уже через полминуты кухня была охвачена пламенем. “Почему умышленное действие, потому что дверь была заперта, и когда вся семья уже находилась дома, то есть выйти в подъезд мы бы уже не смогли. Если бы ещё считанные секунды, нас бы просто не было бы в живых”, - говорит жена журналиста.

Правоохранительные органы также склонны считать, что это был умышленный поджог. Они нашли канистру с остатками бензина, шланг и сорвали с входных дверей металлический стержень.

“На данный момент мы делаем все возможное, чтобы раскрыть это преступление, возбуждено уголовное дело, отрабатываются различные версии, в том числе и версия относительно профессиональной деятельности журналиста. Изъяты приспособленные орудия для поджога окна и изъяты отпечатки ладони руки, поэтому есть все основания для того, чтобы максимально сделать все для раскрытия этого преступления”, - рассказал начальник УМВД Украины в Херсонской области Михаил ЯСЕЛЬСКИЙ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч. 2 Уголовного кодекса – «умышленное повреждение имущества путем поджога». Ведется следствие.

В то же время потерпевший журналист уверен, что поджог его квартиры - это месть за его острые публикации.