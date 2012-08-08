СМИ: Нардепа от БЮТ вызвали в СБУ по делу «днепропетровских террористов»

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в СБУ.

"Сегодня на допрос в СБУ вызван народный депутат Украины от БЮТ Михаил Соколов. Он будет допрошен по делу "днепропетровских террористов", - отметил источник.

Как сообщалось, издание "Сегодня" распространило информацию о том, что подозреваемые в совершении апрельских взрывов в Днепропетровске были в 2011 году консультантами или политологами у депутата от БЮТ Михаила Соколова для проведения избирательной кампании-2012. Работники правоохранительных органов считают, что Виктор Сукачев и Дмитрий Рева получали от Соколова по 6000 гривень в месяц за консультационные услуги.

Сам депутат заявил, что консультантов и внештатных политологов нанимал его штатный политолог.