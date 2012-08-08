СМИ: Днепропетровские террористы были консультантами нардепа Тимошенко

Как удалось узнать «Сегодня» от источника, близкого к одной из облпрокуратур, правоохранители считают, что те получали от Соколова по 6000 гривен в месяц за консультационные услуги.

Кроме того, изучаются связи Соколова с экс-конгрессменом США Джимом Слетери, активно участвующим в процессе Юлии Тимошенко. Рассматривается вопрос о возможном лоббировании через Соколова неких американских интересов в этом деле.

Официально для «Сегодня» связь Соколова с террористами подтвердил шеф следствия СБУ Иван Деревянко: «Действительно, в ходе расследования уголовного дела о взрывах было установлено, что народный депутат Соколов нанимал ныне обвиняемых по делу о терроризме, связанном со взрывами в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в качестве своих политологов. Установлено также, что он выплачивал им определенные суммы. В электронной переписке обвиняемых содержались также различные сценарии поднятия имиджа упомянутого народного депутата в ходе предвыборной борьбы».

В разговоре с «Сегодня» народный депутат Михаил Соколов заявил, что консультантов и внештатных политологов нанимал его штатный политолог «Я их фамилий и имен не знаю, — сказал «Сегодня» нардеп. — Одно радует: что наши правоохранители спасли город от этой беды, от терроризма. Слава богу, что их арестовали. С конгрессменом Слетери я имел счастье общаться на суде у Юлии Владимировны. Познакомился с ним, как с лицом, которое проявляет в какой-то мере интерес к демократическим процессам в Украине. О его возможной лоббистской деятельности мне ничего не известно.