СПУ требует уволить Гриценко

Соцпартия выступает за увольнение министра обороны Анатолия Гриценко из-за событий в Феодосии.

Об этом говорится в заявлении СПУ.

Политисполком СПУ заявляет, что руководство государства, вся власть, в частности президент Украины и соответствующие ведомства, их руководители, должны быть примером соблюдения норм права.

Украина обязана придерживаться положений Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с НАТО и в рамках настоящего соглашения может проводить соответствующие обучения, но это должно обязательно сопровождаться необходимыми решениями парламента.

"Поскольку действия, осуществленные высокими чиновниками, выходят за рамки правовых норм, дискредитируют властные институты, становятся дополнительным источником общественного напряжения, считаем необходимым, чтобы президент принял меры, адекватные содержанию и возможным последствиям провокации", отмечает политисполком СПУ.

Среди них в частности СПУ требует обеспечить увольнение Анатолия Гриценко с должности Министра обороны и определиться относительно ответственности других представителей власти, причастных к искусственно созданному инциденту.

Как сообщалось, 28 мая в порт Феодосии зашло американское судно, с которого были выгружены инженерная техника и строительные материалы.

Украинская правда