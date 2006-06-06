У Буша конфликт с Конгрессом из-за однополых браков
09:00, 06 июня 2006Политика
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Вероятно, он будет разрешен в пользу Конгресса
Президент США Джордж БУШ выступил в поддержку принятия поправки к Конституции, запрещающей однополые браки.
Как сообщает радио «Свобода», по словам Дж.БУША, искаженное понимание сущности брака подрывает институт семьи.
Как считают наблюдатели, поправка никак не может быть одобрена Конгрессом, но инициатива Президента, по всей вероятности, поможет республиканцам получить лишние голоса на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс.
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