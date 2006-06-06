В Одессе обвалилась часть здания
08:59, 06 июня 2006Политика
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Разрушение могло произойти из-за нарушения норм
В понедельник в 7.10 в Одессе обрушились 7 железобетонных плит фасадного козырька дома лицея технологии и дизайна одежды.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, разрушение произошло в результате износа строительных конструкций и нарушения норм постройки (1974-1975 годы восстановления).
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Одесской области
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