В Одессе обвалилась часть здания

В понедельник в 7.10 в Одессе обрушились 7 железобетонных плит фасадного козырька дома лицея технологии и дизайна одежды.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, разрушение произошло в результате износа строительных конструкций и нарушения норм постройки (1974-1975 годы восстановления).

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Одесской области