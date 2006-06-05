Карпачёва волей-неволей остаётся Уполномоченным по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА подала в парламент письменное заявление об отставке в связи с избранием ее народным депутатом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана.

Однако Верховная Рада 25 мая прервала свою работу и до настоящего времени не рассмотрела заявления Н.КАРПАЧЁВОЙ, говорится в сообщении.

Таким образом, по данным пресс-службы, Н.КАРПАЧЁВА обязана осуществлять свои конституционные полномочия как Уполномоченный ВР по правам человека, поскольку в соответствии с п.17 ст.85 Конституции Украины назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека относится к полномочиям Верховной Рады.

Заработную плату как народный депутат Украины Н.КАРПАЧЁВА не получает, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Н.КАРПАЧЁВА избрана в ВР по избирательному списку Партии регионов (№ 2).