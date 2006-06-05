К Путину не ездила не только Тимошенко, но и Мороз

В ближайшее время председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не планирует визитов в Москву, поскольку процесс создания Коалиции демократических сил еще не завершен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ, напомнив, что сегодня некоторые СМИ распространили информацию о том, что А.Мороз в ближайшее время якобы должен посетить Москву по приглашению Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

“Данная информация лишена каких-либо оснований”, - указали в пресс-службе, отметив, что раньше подобная информация появлялась по отношению к лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, но также была опровергнута пресс-службой блока.