Киевский суд отменяет недоверие губернатору Авакову

Киевский районный суд Харькова приостановил действие решения Харьковского областного совета о недоверии председателю областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, решение суда было принято сегодня после рассмотрения административного иска, в котором истец настаивает признать противоправным решение облсовета о недоверии губернатору А.АВАКОВУ и требует отменить это решение, которое, по его мнению, было принято с грубыми нарушениями действующего законодательства.

По иску открыто судопроизводство, и рассмотрение дела назначено на 16 июня 2006 г.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 июня, депутаты Харьковского областного совета на второй сессии пятого созыва признали неудовлетворительным отчет председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА о работе в 2005-м и первом квартале 2006-го года и выразили недоверие губернатору. За это решение проголосовали 108 депутатов, против – 1. Двое членов Счетной комиссии отказались ставить свои подписи под протоколом голосования. Согласно заключению юристов, Президент Украины обязан, по закону, подписать указ об отставке А.АВАКОВА. Сам губернатор сразу после объявления результатов заявил, что не признает их из-за многочисленных нарушений процедуры голосования, и сообщил, что фракция блока “Наша Украина” в связи с этим подаст в суд.