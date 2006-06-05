«Газпром» намекает, что украинцам зимой будет холодно

ОАО «Газпром» не исключает перебоев в поставках газа в Украину и на экспорт будущей зимой, поскольку НАК «Нафтогаз Украины» закачивает недостаточные объемы газа в подземные хранилища.

Об этом заявил пресс-секретарь председателя Правления ОАО «Газпром». Сергей КУПРИЯНОВ в понедельник в эфире телеканала РТР.

«Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» в настоящее время недостаточно газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и в Украине, и в Европе, могут быть проблемы с обеспечением потребностей внутреннего рынка Украины, и выполнением контрактов на транзит, которые существуют у Украины с Газпромом», - заявил С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце мая министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ заявил, что «Нафтогаз Украины» к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные хранилища газа 14 млрд. кубометров газа. «Планируем закачать 13,5-14 млрд. кубометров», - сказал он. Министр отметил, что сейчас закачка газа происходит согласно плану.