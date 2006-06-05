БЮТ настаивает на формировании Кабмина уже на этой неделе

Блок Юлии Тимошенко настаивает на немедленном подписании проекта коалиционного соглашения и начале формирования нового Кабинета министров.

Об этом заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, сообщает “Украинская правда”

"Мы настаиваем на немедленном подписании соглашения с тем, чтобы на этой неделе уже был сформирован новый Кабинет министров", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, переговорный процесс требует ускорения, учитывая "активизацию процессов федерализации".

"Посмотрите на ситуацию в Крыму, это спровоцировано отсутствием сильной власти", - сказал один из лидеров БЮТ.

По его словам, для ускорения процесса были взяты за основу программные принципы варианта соглашения "Нашей Украины".

В то же время А.ТУРЧИНОВ сообщил, что БЮТ не получил никаких возражений от партнеров по переговорам относительно премьерства Юлии ТИМОШЕНКО.

"Здесь возражений как раз не было, но, остерегаясь премьерства ТИМОШЕНКО, ищутся механизмы, как парализовать работу Кабинета министров, и вот с этим мы согласиться никогда не сможем", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, сегодня в переговорах существует 15-17 расхождений, но "если есть желание, их можно согласовать в течение двух часов".

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель юридического департамента “Нашей Украины”, народный депутат Роман ЗВАРИЧ сообщил, что рабочая группа завершила работу над проектом коалиционного соглашения в рамках переговорного процесса о создании коалиции. По его словам, текстовые формулировки проекта приблизительно на 95% согласованы, но остаются несогласованными некоторые принципиальные позиции.

В свою очередь участник переговорной группы от Социалистической партии Украины, народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ сегодня заявил, что в проекте коалиционного соглашения остается 15 вопросов, по которым существуют разногласия. Это, в частности, вопрос вступления Украины в НАТО, вопрос продажи земли и другие. По поводу распределения должностей И.ВИНСКИЙ сказал, что до этого вопроса участники переговоров еще не дошли.