Колесниченко открестился от вышиванки и украинского языка

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отвечая на вопрос, как он относится к словам Г. Москаля о том, что В. Колесниченко, когда был в Крыму депутатом, носил вышиванку и говорил только по-украински, депутат-«регионал» заявил: «После этого я к Москалю подошел и говорю: «Ген, а ты вообще когда в Крым приехал? Откуда у тебя эта информация?». А он сказал: «А что, не получилось? Я против тебя еще чего-нибудь найду».

В.Колесниченко заявил, что Г.Москаль выступает «в качестве сливного бачка для того, чтобы просто давать повод для разговоров».

«Любой желающий мог бы просто-напросто обратиться к протоколам сессий Крымского областного совета, в котором я был, Верховного Совета Крыма, в котором я был, Ялтинского городского совета. На украинском языке вообще у нас там никто не разговаривал», – подчеркнул В.Колесниченко.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня в Донецке Г.Москаль, говоря о В. Колесниченко как об одном из авторов законопроекта «О принципах государственной языковой политики», заметил, что В.Колесниченко, уроженец Черкасской области, «единственный ходил тогда в парламенте Крыма в украинской вышитой сорочке в 1997 году и исключительно разговаривал на украинском языке, что вызывало много негатива…». «Абсолютно его там хотели порвать, как Тузик газету, все депутаты парламента Крыма, которые в основном были русскоязычные», - рассказал Г.Москаль. При этом он отметил, что подтвердить его слова может народный депутат из Крыма Леонид Грач.

«Когда я ему (В.Колесниченко) об этом вспоминаю, он говорит: «Та, кто это подтвердит?». Так я подошел к народному депутату Леониду Грачу и спросил, подтвердит ли он это, если я расскажу все с трибуны Верховной Рады. Он ответил, что выйдет и подтвердит, так как он лично тогда делал Колесниченко замечания, что один Колесниченко языковую революцию в Крыму не сделает», - добавил Г.Москаль.

Он обвинил депутата В.Колесниченко в неискренности и в том, что тот «делает все конъюнктурно».