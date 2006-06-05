Затулин рассказал, что Тарасюк видит у себя под кроватью

Служба безопасности Украины и лично министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК сознательно разжигают конфликт в украинско-российских отношениях. Такое мнение в интервью УНИАН высказал депутат Государственной думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН, комментируя решение СБУ, которым ему запрещен въезд в Украину.

«Я обвиняю господина ТАРАСЮКА и исполнителей другого ранга в СБУ в том, что они сознательно разжигают конфликт в Крыму и разжигают конфликт в российско-украинских отношениях. То, что они сейчас делают, они делают именно потому, что сознательно хотят отвести от себя обвинения», считает депутат Думы.

По убеждению К.ЗАТУЛИНА, в инциденте в Крыму украинская власть пытается переложить ответственность на других. «В нашем случае на Россию, руку которой ТАРАСЮК всегда видит у себя под кроватью. В данном случае рукой Москвы он пытается использовать меня. Я ему весьма признателен за паблисити, но все-таки буду настаивать, чтобы этому была дана определенная оценка на самом высоком уровне в России, наша реакция формируется, это будет реакция по линии Министерства иностранных дел», пообещал К.ЗАТУЛИН.

Российский депутат также отметил, что «это беспрецедентный случай, первый, за время существования независимых Украины и России, когда действующий депутат был бы объявлен невъездным в страну». К.ЗАТУЛИН напомнил, что ранее его уже объявляли невъездным в Автономную Республику Крым, это было сделано при премьерстве Евгения МАРЧУКА и президентстве Леонида КУЧМЫ в 1996 году. «Но в тот момент я не был депутатом. Сейчас я – депутат, лицо, имеющее определенный, в том числе дипломатический, статус», - добавил К.ЗАТУЛИН.

По его словам, решение СБУ о запрете ему въезда в Украину – «это нарушение всех обязательств и правил диалога между странами, демократических норм, и к тому же это просто смешно. Как я понимаю, они решились так грубо соврать, «обвинив меня в создании предпосылок для противоправных действий», чтобы отвести обвинения от собственных ошибок», предполагает К.ЗАТУЛИН.

Отдельно российский депутат остановился на роли Б.ТАРАСЮКА, его влиянии на отношения двух стран: «Борис ТАРАСЮК предоставил на последних выборах в Крыму места Народного руха Украины в распоряжение крымско-татарского меджлиса. То, что крымско-татарский меджлис сегодня выступает в роли экстремистской силы, делает заявления, направленные против России, участвует в хулиганских действиях в Крыму, означает ли это, что господин ТАРАСЮК создал предпосылки для противоправных действий, например, блокадой всяких трасс, маршем крымских татар? Судя по всему, означает».

По мнению К.ЗАТУЛИНА, именно деятельность нынешних руководителей, отвечающих за внешнюю политику и оборону Украины, привела к противостоянию в Крыму. «Все эти пребывания в Крыму американцев незаконны с точки зрения украинского законодательства. Разрешение на пребывание американцев у Верховной Рады только пробуют спросить, а уже сегодня отдельные политики Украины призывают обрушить репрессии на головы местных депутатов, которые выступают против пребывания на территории Крыма иностранных войск, и которые лучше знают законы Украины, более законопослушны, чем руководство этой страны», делает вывод российский депутат.

Он также провел параллель между пребыванием ЧФ РФ в Крыму и военнослужащими США: «Когда речь заходит о нашем Черноморском флоте, то его пребывание в Украине довольно строго оговорено разного рода соглашениями, ратифицированными парламентом Украины. Ничего подобного нет в отношении десанта американских военнослужащих».