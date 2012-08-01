Азаров предупредил европейских социалистов о возможных провокациях

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи в Киеве с вице-президентом Группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента Либором Роучеком, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Премьер-министр подчеркнул, что парламентские выборы будут иметь решающее значение для будущего государства, ведь от их результатов зависит, будут ли продолжены системные преобразования во многих сферах жизни общества, направленные на улучшение экономики и поднятие уровня жизни граждан. Таким образом будет практически реализована европейская перспектива Украины, подчеркнул Н.Азаров.

«Мы приняли решение установить на каждом участке веб-камеры. Это даст возможность снять все спекуляции относительно возможности фальсификации выборов. Самое интересное, что против установления веб-камер выступили те, кто больше всех говорил о возможностях фальсификации выборов. Мы завершим эту работу, и у каждого появится возможность наблюдать за ходом выборов в режиме он-лайн», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что Кабмин заинтересован в проведении честных и демократических выборов, и именно поэтому приглашает всех международных наблюдателей приобщиться к мониторингу их хода. По словам Н.Азарова, практически все европейские организации выразили желание направить своих представителей в Украину на парламентские выборы.

«Мы заинтересованы, чтобы выборы прошли абсолютно прозрачно, свободно и без нарушений», - подчеркнул премьер-министр.

«Некоторые политические силы готовят определенные провокации. Мы к этому готовы и собираемся с помощью международных наблюдателей минимизировать влияние этих провокаций на оценку выборов», - заявил премьер.

По словам европарламентария Л.Роучека, чрезвычайно важно, что украинское правительство настроено организовать избирательный процесс максимально открыто и прозрачно, чтобы международные наблюдатели собственными глазами смогли убедиться в демократичности избирательного процесса. «Очень хорошо, что в подготовке к выборам вы являетесь максимально открытыми. Необходимо пригласить на выборы всех желающих с тем, чтобы они собственными глазами смогли увидеть, как организован избирательный процесс, и убедились, что выборы прямые, честные, открытые, что все партии имеют возможность принимать в них участие. Это позволит показать скептикам, что выборы проходят открыто и демократически», - отметил евродепутат.