Опора: на съезде «Батькивщины» не была обеспечена открытая дискуссия

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Гражданской сети «Опора».

В организации напомнили, что сегодня состоялся XI съезд ВО «Батькивщина», на котором было принято решение о выдвижении кандидатов от этой политической силы в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах.

В «Опоре» отметили, что съезд проходил возле центрального офиса этой политической силы в формате «уличного» мероприятия, что «не способствовало открытой дискуссии между делегатами».

«На голосование выносились безальтернативные проекты решений, при этом организаторы не обеспечили реальную возможность для их общего обсуждения. Съезд длился не более одного часа, а потому рассмотрение повестки дня проходило в неадекватно быстром темпе», - отметили наблюдатели сети.

Съезд ВО "Батькивщина" выдвинул 225 кандидатов в общегосударственном многомандатном округе и 183 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

«Эта политическая сила предварительно не обнародовала списки кандидатов. При принятии этого решения делегатам не были розданы списки кандидатов, а потому они принимали решения исключительно с голоса ведущего. Такой формат принятия важных предвыборных решений полноценно не обеспечивает открытое и демократическое обсуждение», - сказано в комментарии «Опоры».

Общественные наблюдатели сети пообщались с делегатами съезда из разных регионов Украины, которые сообщили о чрезвычайной секретности фамилий оппозиционных кандидатов. По словам делегатов, окончательный список кандидатов они услышали уже непосредственно на съезде, которые обнародовал первый заместитель председателя партии Александр Турчинов. Делегатам не было предложено обсудить объявлены кандидатуры. Тем более, «уличный» формат съезда не предполагал микрофонов для выступления делегатов.