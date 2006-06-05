Безвластие набирает обороты в Украине

Большинство политологов убеждены, что 7 июня не будет создана парламентская коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве политолог Вадим КАРАСЁВ высказал убеждение, что помаранчевая коалиция 7 июня не будет создана. «7 июня ничего не произойдет, ничего подписано не будет, и процесс создания парламентской коалиции затянется на неопределенный срок», - сказал В.КАРАСЁВ.

По его мнению, блок «Наша Украина» сознательно затягивает создание помаранчевой коалиции. Он подчеркнул, что это видно блокированием «Нашей Украиной» ряда инициатив потенциальной помаранчевой коалиции.

В.КАРАСЁВ отметил, что непонятна и позиция Президента, который обещал приобщиться к формированию коалиции, но с момента открытия новой сессии парламента не встречался с лидерами партий – потенциальных участников коалиции.

По его словам, пока Президент рассуждает, Партия регионов активно демонстрирует, что коалиция может быть создана только с ее участием.

В то же время он подчеркнул, что в ситуации с затягиванием создания парламентской коалиции прослеживаются элементы безвластия. Отдельные политические силы расшатывают вертикаль власти и авторитет Президента, заявляет В.КАРАСЁВ.

Политолог считает, что в случае дискредитации помаранчевой коалиции могут быть дискредитированы все органы власти. По его убеждению, активно к формированию коалиции приобщились внешние силы, в частности Российская Федерация.

В свою очередь политолог Владимир ФЕСЕНКО также высказал мнение, что 7 июня не будет создана коалиция. Он убежден, что тактика затягивания создания коалиции выгодна отдельным участникам, но несет риски для страны. «Промедление смерти подобно», - сказал В.ФЕСЕНКО. Он убежден, что, учитывая последние события, создается вакуум власти – региональные органы власти не реагируют на центральную власть. По его мнению, региональные элиты ожидают, кто займет ключевые должности в стране. «Тактика ожидания ведет к уменьшению эффективности государственного аппарата», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он считает, что участники переговоров по созданию помаранчевой коалиции дискредитируют себя и коалиционный процесс в целом. В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что «в условиях, когда страна катится в политический кризис, необходимо думать о стране, а не только о собственных политических интересах». Политолог считает, что в таких условиях Президент должен сказать свое слово, а премьер-министр и министры должны жестко выполнять свои полномочия, несмотря на временный статус. В то же время, по его мнению, нужно активизировать переговоры не только с потенциальными участниками коалиции, но и с потенциальными оппозиционерами. В этом формате необходимо обсудить вопрос «парада местных суверенитетов», языковой вопрос, вопрос НАТО, вопросы, касающиеся статуса оппозиции.

Кроме того, по мнению В.ФЕСЕНКО, Президент должен активизировать деятельность силовых органов. Он выразил предположение, что в этой ситуации необходимо решить вопрос спикера и комитетов, чтобы заработал парламент. Он подчеркнул, что «феодосийский вопрос» требует наличия действующего парламента. Это касается также действий относительно работы Конституционного Суда, подчеркнул он.

Кроме того, политолог Олесь ДОНИЙ высказал убеждение, что на сегодняшний день Украина находится в периоде безвластия – центральная власть не способна контролировать ситуацию во всех регионах.

О.ДОНИЙ не исключает, что окружение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО целеустремленно замедляет создание парламентской коалиции и нового правительства, поскольку это приведет к распределению портфелей и собственности.

Он отметил, что в украинском законодательстве нет сроков, сколько правительство временно может исполнять свои обязанности. О.ДОНИЙ отметил, что через 60 дней после открытия новой сессии Президент может распустить парламент и назначить новые выборы, но не обязан этого делать. Он считает, что Президент сможет объяснить обществу, почему он не назначает перевыборы, а между тем правительство продолжит исполнять свои обязанности в статусе «и.о.». В то же время он отметил, что развитие событий по такому сценарию возможно только в спокойной политической ситуации в стране, но сейчас страна выходит из-под контроля органов центральной власти.

О.ДОНИЙ подчеркнул, что когда органы местного самоуправления принимают решения, которые должны приниматься на уровне государства, это свидетельствует о том, что власть не контролирует ситуацию. Он предположил, что кризис в стране будет усиливаться.