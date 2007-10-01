ЦИК обработал 0,95% протоколов: лидирует БЮТ

По состоянию на 1 час 45 мин. в Украине обработано 0,95% протоколов участковых избирательных комиссий – лидирует БЮТ с 33,86% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссией.

Так, по результатам обработки 0,95% протоколов участковых избирательных комиссий, БЮТ получил 33,86% голосов избирателей, Партия регионов – 26,84%, НУ-НС – 19,37%, Блок Литвина – 4,71%, КПУ – 4,48%, СПУ – 2,73%, ВО «Свобода» - 0,73%, Блок Людмилы Супрун – 0,7%, ПСПУ – 0,59%, КПУ(о) – 0,37%.

Не поддержали ни одного блока (партии) – 2,67% избирателей.