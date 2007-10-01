Мороз рассказал о серьезном испытании для Януковича

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не исключает, что Партия регионов может оказаться в оппозиции, если «оранжевым силам» - БЮТ и НУНС удастся сформировать коалицию в парламенте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

А.МОРОЗ считает, что «это может оказаться для Партии регионов серьезным испытанием, поскольку у нее нет опыта работы в оппозиции».

Главный социалист напомнил, что СПУ 11 лет работала в оппозиции, и в случае преодоления 3% барьера готова к оппозиционной жизни.

Лидер СПУ напомнил, что сейчас ЦИК обработала только 0,04% бюллетеней, и делать прогнозы о составе коалиции можно будет только после официального обнародования итогов выборов-2007.

А.МОРОЗ также отказался комментировать предположения о возможном спикерстве Юрия ЛУЦЕНКО в случае формирования «оранжевой коалиции». Но он подчеркнул, что нынешние политические расклады уже формируются под президентские выборы.