НУ-НС будет претендовать на должность спикера

Блок «Наша Украина – Народная Самооборона» будет претендовать на должность председателя Верховной Рады нового созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам на брифинге в пресс-центре НУ-НС председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что механизм деления должностей между НУ-НС и БЮТ был закреплен в подписанном ранее соглашении. В.КИРИЛЕНКО напомнил, что в соответствии с ним должность премьер-министра получает та политическая сила, которая набирает больше голосов на выборах.

По его словам, все остальные должности делятся по принципу 50 на 50, а на должность спикера ВР будет претендовать и политическая сила, которая займет второе место.