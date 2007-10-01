Мороз сегодня поймал воооот такую щуку

00:34, 01 октября 2007
Политика
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Социалист думает сесть за книгу

МорозЛидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ сегодня на рыбалке поймал щуку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Отвечая на вопрос о размерах рыбы, главный социалист сказал: «достойная». (После голосования А.МОРОЗ заявил, что поедет на рибалку, отметив, что он уже несколько недель мечтал порыбачить – УНИАН).

А.МОРОЗ также сказал, что в случае непрохождения СПУ в парламент он займется литературной работой, возможно, в течение года напишет книгу.

«Я много чего знаю и могу рассказать...», - намекнул лидер СПУ.

Он также заверил, что даже в случае поражения с партией все будет в порядке, и она не исчезнет с политической арены.

Отвечая на вопрос, не намерен ли он участвовать в президентских выборах-2009, лидер социалистов сказал, что «посоветуется с журналистами, но пока обсуждать подобные планы нецелесообразно».

 

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