ЦИК обработала 0,04% протоколов: лидирует БЮТ

Не поддержали никого – 4,2%

По состоянию на 00.16 в Украине обработано 0,04% протоколов участковых избирательных комиссий – лидирует БЮТ с 37,96% голосов избирателей. Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии. Так, согласно результатам обработки 0,04% протоколов участковых избирательных комиссий БЮТ получил 37,96% голосов избирателей, НУ - НС – 21,89%, Партия регионов – 21,16%, КПУ – 4,28, Блок Литвина – 3,31%, СПУ – 1,53%, ПСПУ – 0,88%, Блок Людмилы Супрун – 0,72%, Партия зеленых Украины – 0,56%, КПУ(о) – 0,48%. Не поддержали никого – 4,2% избирателей.

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