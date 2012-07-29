Украина установит дипломатические отношения с Тувалу

Президент своим распоряжением №145 от 28 июля 2012 года уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева на подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Тувалу.

Текст распоряжения размещен на сайте главы государства. Тувалу — тихоокеанское государство в Полинезии со столицей Фунафути. Расположенная на пяти атоллах и четырех островах архипелага Тувалу. Общая площадь суши составляет 26 квадратных километров. Тувалу - член ООН, Южнотихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских островов.

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