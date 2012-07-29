Украина установит дипломатические отношения с Тувалу
00:27, 29 июля 2012Политика
1764 0
Президент своим распоряжением №145 от 28 июля 2012 года уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева на подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Тувалу.
Віктор Янукович отдал распоряжение
Текст распоряжения размещен на сайте главы государства.
Тувалу — тихоокеанское государство в Полинезии со столицей Фунафути. Расположенная на пяти атоллах и четырех островах архипелага Тувалу. Общая площадь суши составляет 26 квадратных километров.
Тувалу - член ООН, Южнотихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских островов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter