По состоянию на 22.00 проголосовали 63,22% украинцев

По состоянию на 22.00 в Украине проголосовало 63,22% избирателей.

Об этом сегодня на брифинге в ЦИК сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, А.МАГЕРА отметил, что эти данные на 23.23, и информация получена не из всех избирательных округов. По его словам, информация продолжает поступать.

По словам А.МАГЕРЫ, по сообщениям окружных избирательных комиссий все участковые избирательные комиссии закрылись в 22.00. При этом он отметил, что если была очередь на участке, или избиратели находились в помещении участка, они в соответствии с законом имели возможность проголосовать.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сказала, что на этот момент активность избирателей отвечает средней активности в предыдущие годы.

Так в 2006 году проголосовало 66,52%, в 2002 – 65,21%, в 1998 – 69,63%.