МВД обвинила Гайсинского в незнании законов

В Министерстве внутренних дел Украины утверждают, что нет законных оснований для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО за якобы разглашение им данных досудебного следствия в деле об избиении Бориспольского межрайонного прокурора Александра КУЗОВКИНА.

Об этом говорится в заявлении Департамента связей с общественностью МВД Украины по поводу обращения прокурора Киевской области Юрия ГАЙСИНСКОГО к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

В заявлении МВД со ссылкой на ст. 387 Уголовного кодекса Украины, на которую, в частности, ссылался Ю.ГАЙСИНСКИЙ, отмечается, что “в части первой указанной статьи речь идет о разглашении данных досудебного следствия или дознания „без разрешения прокурора, следственного или лица, осуществлявшего дознание... в установленном законом порядке” – читай, в письменном виде. Такого предупреждения, говорится далее в заявлении, “ни гражданин, ни министр ЛУЦЕНКО не получали”.

Кроме того, ч.2 этой статьи определяет „лицо”, которое подпадает под наказание за разглашение вышеперечисленной информации. В перечне – „разглашение данных досудебного следствия или дознания, совершенное (!) судьей, прокурором, следственным, работником органа дознания, оперативно-розыскного органа...” То есть, отмечают в Департаменте МВД, “о чем бы речь ни шла дальше, ни к гражданину, ни к министру Ю.ЛУЦЕНКО эта статья никакого отношения не имеет”.

В связи с указанным ДСО МВД Украины ”просил бы средства массовой информации не акцентировать внимания на информации, которую охарактеризовать иначе как „скандальной” никак нельзя. А работников правоохранительных органов, которые проводят пресс-конференции для журналистов, „освежать” в памяти свои юридические знания, перелистывая страницы Уголовного кодекса, чтобы в дальнейшем не вводить в заблуждение «доверчивых» представителей средств массовой информации”.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты “Сегодня” и интернет-издания “Обком”, якобы вечером 19 мая в Киеве охранники сына Президента Андрея ЮЩЕНКО ранили бориспольского межрайонного прокурора А.КУЗОВКИНА.

Генеральная прокуратура, а также Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве заявили о непричастности сына Президента к инциденту с А.КУЗОВКИНЫМ.

Об этом заявлял также и министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем прокурор Киевской области Ю.ГАЙСИНСКИЙ заявил, что министр внутренних дел Украины не имел права категорически говорить о непричастности к инциденту с прокурором Бориспольской межрайонной прокуратуры А.КУЗОВКИНЫМ сына Президента. Прокурор Киевской области обвинял Ю.ЛУЦЕНКО во лжи и в разглашении данных досудебного следствия по делу А.КУЗОВКИНА.

30 мая Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что А.КУЗОВКИН вместе со своим водителем в прокуратуре не узнали на фото А.ЮЩЕНКО.

1 июня Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что Ю.ГАЙСИНСКИЙ не отвечает занимаемой должности.

Сегодня на пресс-конференции Ю.ГАЙСИНСКИЙ сообщил, что 29 мая обратился к генеральному прокурору А.МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО за разглашение им данных досудебного следствия в деле об инциденте, который произошел с А.КУЗОВКИНЫМ, и будет настаивать, чтобы это дело было возбуждено.

В то же время сегодня первый заместитель генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ сообщил, что не знает ничего об обращении Ю.ГАЙСИНСКОГО к А.МЕДВЕДЬКО: «Не знаю. Впервые слышу. Не может требовать ничего прокурор области от генерального прокурора». Но при этом С.ВИНОКУРОВ добавил, что если такое заявление поступило, «оно, безусловно, будет рассмотрено в рамках тех полномочий, которые есть у Генеральной прокуратуры».