Жена Луценко еще не знает, берут ли ее в список
12:27, 28 июля 2012Политика
1602 0
Супруга экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина сообщила, что пока не знает, есть ли она в списках Объединенной оппозиции "За Батькивщину".
Ирину Луценко позвали на съезд
Об этом она заявила LB.ua.
"Ничего вам сказать не могу. При всем своем желании. На съезде будет все будет видно. Сейчас никаких комментариев", - сказала она.
При этом, Ирина Луценко добавила, что все формирует съезд, а сегодня состоится Политический совет оппозиции.
"На съезде будет видно: если ли я в списках или нет. Нас пригласили на съезд. 10 человек по квоте "Народной самообороны" приглашены", - сказала супруга экс-министра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter