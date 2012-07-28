Жена Луценко еще не знает, берут ли ее в список

Об этом она заявила LB.ua.

"Ничего вам сказать не могу. При всем своем желании. На съезде будет все будет видно. Сейчас никаких комментариев", - сказала она.

При этом, Ирина Луценко добавила, что все формирует съезд, а сегодня состоится Политический совет оппозиции.

"На съезде будет видно: если ли я в списках или нет. Нас пригласили на съезд. 10 человек по квоте "Народной самообороны" приглашены", - сказала супруга экс-министра.