У Тимошенко - стресс от радости

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что победа на выборах демократических сил является окончательной и ни у кого не вызывает сомнений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в штабе БЮТ.

«Я считаю, что победа демократических сил является окончательной, несмотря ни на какие веерные отключения света», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что уже никому не удастся сфальсифицировать результаты досрочных выборов в ВР. «Нужно эти результаты признать всем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что демократические силы одержали убедительную победу и набрали намного больше голосов, чем их оппоненты. «Я благодарю за это всех украинцев, которые поверили нам и проголосовали за нашу политическую силу и за «Нашу Украину, - Народную самооборону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что это позволит построить Украину как европейское государство.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила убеждение, что официальный подсчет голосов покажет, что проценты БЮТ и НУ-НС, полученные на выборах, намного выше, чем это показывают экзит-полы.

«Ура! Все хорошо!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Во время пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО позвонил по телефону Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ и лидер БЮТ в присутствии журналистов провела с ним телефонный разговор. После него Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что М.СААКАШВИЛИ поздравил украинский народ с победой и выразил уверенность, что с этого момента удастся продолжить в Украине все позитивные начинания.

Отвечая на вопрос журналистов, пообщалась ли уже Ю.ТИМОШЕНКО с Президентом или представителями НУ-НС, она отметила, что этого пока не произошло из-за напряженной работы и «из-за стресса от радости».